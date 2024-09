TIFOSI, Circa 1.200 raggiungeranno Bergamo in trasferta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Saranno ben più delle poche centinaia di tifosi viola presenti nella semifinale di ritorno di Coppa Italia quelli che tra poche ore al Gewiss Stadium saranno pronti a incitare la Fiorentina. Il nuovo stadio dell’Atalanta, finalmente completato, sarà in grado di ospitare un numero maggiore di cuori viola. Come sottolinea La Nazione, circa 1.200 tifosi della Fiorentina raggiungeranno Bergamo in auto, pullman o treno. Sebbene il numero non si avvicini ai 3.000 di Parma, l’altra trasferta stagionale in campionato, rappresenta comunque un significativo “semi-esodo” che dimostra la vicinanza del tifo per questo match fondamentale.