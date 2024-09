TIFOSI, Castellani verso il sold-out: attesi 4.500 viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sarà un Castellani che andrà verso il sold-out quello che oggi pomeriggio, alle ore 18:00, ospiterà la gara tra i padroni di casa dell'Empoli e la Fiorentina. Per quanto riguarda i tifosi viola, La Nazione scrive come sia stata sfondata già la soglia dei 4.000 biglietti e alla fine non si andrà troppo distanti dai 4.500 previsti dalla Curva Sud e la Tribuna Laterale Sud dell'impianto.