TIFOSI, Almeno mille alla motorinata scortati dalla Polizia

Domenica pomeriggio, con ritrovo alla Coop di Ponte a Greve ore 15:30, si terrà la terza "motorinata" della Curva Fiesole verso Empoli, per andare ad assistere al match tra azzurri e viola al Castellani. Come riporta La Nazione, saranno in tutto 3.900 i tifosi della Fiorentina presenti allo stadio, tra coloro che siederanno nel curvino riservato agli ospiti (andato esaurito in nemmeno 24 ore dalla messa in vendita dei tagliandi) più altri 700 tickets staccati in tribuna laterale sud che hanno fatto registrare il sold-out ieri.

Come si legge sul giornale, il sentore è che saranno almeno mille i mezzi a due ruote che si ritroveranno domenica per la "motorinata". Il goliardico corteo, già inscenato nel 1986 e nel 1998, non sarà però lasciato al caso: davanti e in coda al torpedone ci saranno infatti due auto della polizia, che tuteleranno i partecipanti. Al termine del match, invece, nessuna marcia organizzata: ognuno potrà far ritorno a casa nei tempi che preferirà.