TERRACCIANO, Rinnovo al 2026 e "sfida" lanciata a De Gea

Terracciano ha deciso: vuole giocarsi ancora le sue carte in maglia viola e martedì, assieme al suo agente, incontrerà la società per il rinnovo di contratto fino al 2026. Le partite che la viola disputerà quest'anno - playoff di Conference permettendo - sono tante e spazio ci sarà sia chiaramente per De Gea, che per l'estremo difensore campano. Palladino potrebbe optare per lo spagnolo in campionato ed eventualmente per Terracciano in Coppa Italia e Conference League. In uscita invece Christensen.