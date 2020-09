SVINCOLATI, Che mercato. Jack in viola, Borja-Mario...

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, sono tante le occasioni di lusso nel mercato degli svincolati. Tra queste Jack Bonaventura ha scelto la Fiorentina per i prossimi due anni: il centrocampista è stato corteggiatissimo dal Benevento, ma ha preso tempo per valutare la scelta giusta e quando è arrivata la chiamata del club di Commisso non ha potuto dire di no. L'ex Milan vestirà viola, scrive il quotidiano. Sull'altra sponda del naviglio invece è Borja Valero a dover far sapere del suo futuro: dopo aver dato l'addio all'Inter, lo spagnolo è prossimo a sciogliere le riserve sulla sua prossima casacca. Tornerebbe poi volentieri in Italia Mario Mandzukic, chiacchieratissimo in ottica Fiorentina nelle scorse settimane. Per il croato tanti sondaggi ma nessun affondo: lui aspetta così come altri due profili interessanti come Pato e Goetze.