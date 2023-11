STOICHKOV, Dal sesto posto in su tutte in lotta per il titolo

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dal quotidiano Tuttosport, l’ex attaccante bulgaro tra le altre di Barcellona e Parma, ora allenatore, Hristo Stoichkov ha parlato di questo inizio stagione di serie A, dicendo indirettamente che anche la Fiorentina può puntare allo scudetto. Queste le sue parole: “Quest’anno è molto più equilibrata dell’anno scorso dove il Napoli era schizzato via in fretta facendo il vuoto dietro di sé. Io ritengo che, al momento, dal sesto posto in su tutte possono ancora dire la loro in chiave scudetto”.