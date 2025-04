Stasera il Zdezele Stadium esaurito: attesi 13 mila spettatori, tra cui Ceferin

vedi letture

Come scrive Tuttosport, Raffaele Palladino per primo intende proseguire il proprio cammino ad alti livelli. Più che mai stasera in uno stadio tutto esaurito da tempo (quasi 13.000 spettatori fra i quali 1300 sostenitori viola) non solo perché è piccolo, ma perché l’attesa e il clima sono da evento storico per la squadra di Riera, al debutto contro una formazione italiana, e pure per tutto il calcio sloveno: non a caso è annunciata la presenza del presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin che è sloveno di Lubiana.