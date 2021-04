STADIO, Vlahovic come Zapata, ma la Dea non si ferma

"Vlahovic come Zapata, ma la Dea non si ferma", titola il Corriere dello Sport-Stadio. Quando l’Atalanta ha iniziato a giocare al Franchi, tutte le altre in corsa per la Champions avevano già vinto. Al contrario, la Fiorentina, in corsa per la salvezza, aveva già visto perdere il Cagliari, terz’ultimo in classifica e a quel punto la distanza dalla zona retrocessione poteva solo allungarsi. Con due gol, Vlahovic, si è messo sulle spalle la squadra e l’ha trascinata verso un’impresa. È stato incontenibile, come Zapata per la Dea ma alla fine, a decidere la gara, ci ha pensato l'ex Ilicic. Nulla da fare, dunque, per i viola.