STADIO, Si può giocare al Franchi con i lavori?

Come riportato da La Repubblica (Firenze) la sindaca di Empoli Brenda Barnini ha aperto alla possibilità che la Fiorentina possa giocare allo stadio “Castellani” nei due anni di lavori al “ Franchi”, la società viola, dal canto suo, fa sapere che è pronta anche a giocare nel suo stadio durante i lavori. Come del resto ha chiesto anche una parte della tifoseria. Così andrebbe bene uno stadio con capienza ridotta, trapela dalle stanze viola, come accaduto a Udine durante i lavori di restyling. Un po’ come prospettato dal progetto di Marco Casamonti di Archea, che pensava di lavorare prima su una curva e poi sull’altra. Intanto continua a tenere banco il botta e risposta tra Commissione Ue e Palazzo Vecchio sul blocco di 55 milioni di finanziamenti Pnrr. Perché lo stadio è stato inserito nei piani urbani integrati del Pnrr se non rientra nelle "aree degradate", che sono l’obiettivo di quei fondi? Tutto sta nell’acronimo “Ivsm”, “ indice di vulnerabilità sociale e materiale” di cui il ministero dell’Interno ha tenuto conto nel decretare l’elenco dei progetti ammessi a quei fondi. Si basa su una serie di aspetti, tra cui numero di famiglie monogenitoriali, disagiate, incidenza percentuale del numero di giovani fuori dal mercato del lavoro o dalla formazione scolastica, famiglie con disagio economico. Ecco, il criterio di riparto delle risorse è stato effettuato anche sulla base di quest’indice: superati i 98,5 si poteva accedere. Campo di Marte è a 100,3. Quindi zona “ vulnerabile”.