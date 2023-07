STADIO FRANCHI, Serve soluzione: contatti Fitto-Donzelli

Si scrive stadio, si legge campagna elettorale per Firenze 2024. Come riporta l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, la partita per fare entrare da una finestra il finanziamento per il Franchi che era uscito dalla porta del Pnrr, mette in palio la credibilità dei partiti di governo (FdI a Roma e Pd a Firenze) all’alba della grande sfida della prossima primavera in città. E così, nelle telefonate che rimbalzano dalla capitale, si coglie il segno di «un’accelerazione da cui non è più possibile tornare indietro». L’analisi, almeno quella, è condivisa da tutti: le strade all’orizzonte sono soltanto due.

La prima, tutto resta com’è. La seconda, la più probabile, è quella per cui i soldi arrivino in qualche modo da Roma (si parla con insistenza dei «fondi complementari» e con meno calore del «fondo per gli Europei di calcio 2032») come accaduto per lo stadio di Venezia. Il plenipotenziario meloniano Giovanni Donzelli è già al lavoro per completare l’opera: dal suo entourage emerge come in queste ore siano intensi i suoi colloqui con il ministro per il Pnrr Raffaele Fitto per trovare i soldi, ma soprattutto per giocare la carta della rivendicazione e dell’isolamento politico di Dario Nardella.