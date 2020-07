STADIO, Cutrone: "Viola il top: sarò il suo bomber"

Lunga intervista all'attaccante viola Patrick Cutrone sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: "Tutto e subito con la Fiorentina" è il riassunto della lunga chiacchierata con il numero 63, che eccezion fatta per l'ultima sfida di San Siro contro l'Inter è sempre andato in gol nelle ultime partite. Ecco i concetti principali espressi dall'ex Milan: "Di Chiesa mi ha colpito la forza fisica ma anche la tecnica abbinata alla velocità e alla potenza: è sempre in grado di creare la superiorità numerica, di inventare dal nulla una giocata capace di far male agli avversari. Ribery? Per tutti noi giocare con un compagno come lui è più facile: sa sempre dove mettere la palla, è lui a ostruire l’attimo giusto. La Roma? I giallorossi hanno obiettivi importanti ma noi non vogliamo smettere di muovere la classifica. Lo abbiamo dimostrato anche con l’Inter. Ci aspetta una bella gara. Dovremo essere concentrati per 95’ ed essere spietati sottoporta. La nostra classifica non rispetta i valori della Fiorentina: adesso vogliamo dimostrarlo. Il mio futuro? Credo nella società, nei disegni della proprietà: Firenze è straordinaria e i tifosi di più. Credo che Firenze sia il mio posto perfetto. I viola cercano un bomber da doppia cifra? Sono pronto a raccogliere questa sfida: voglio ripagare la fiducia che è stata riposta in me. Iachini? E’ un tecnico molto preparato e attento ai dettagli: durante lo stop ci ha trasmesso la sua grinta”.