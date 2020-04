SERIE A, In piedi l'ipotesi dello sconto alle televisioni

Se il calcio ripartirà, sarà conseguente un contenimento delle perdite dell’intero sistema. Come scrive il Corriere dello Sport, però, esse non verranno azzerate: ad esempio i club non lasceranno comunque per strada gli incassi dal botteghino, considerando che nel caso si giocherà a porte chiuse. E' escluso invece il pericolo, preso recentemente in considerazione da tutte le società, che le televisioni interrompano i pagamenti, anche se in realtà resta in piedi a prescindere l'ipotesi di concedere loro uno sconto. Se Sky e Dazn riusciranno a far vedere ai loro abbonati anche le gare che restano, infatti, non significa che quanto accaduto sarà a costo zero: basti pensare alla pubblicità.