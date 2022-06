SENSI, Anche lui e Savanier sul taccuino di Pradè

La Fiorentina sta vagliando tutte le possibili alternative a Lucas Torreira. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno dei nomi nella lista è quello di Stefano Sensi, che già piaceva anno scorso, ma che ora è più probabile visto che i viola potrebbero trovare il riscontro dell'Inter. e il gradimento non è mutato 12 mesi dopo. Un altro candidato è Teji Savanier del Montpellier, anche lui già finito nel recente passato sul taccuino degli uomini mercato di Commisso. Le caratteristiche del francese sono quelle giuste per comporre con Amrabat un reparto adatto a tutte le esigenze ed ha il contratto in scadenza nel 2023, che renderebbe più facile l'operazione. Altri profili da tenere d'occhio sono quelli di Roberto Gagliardini dell'Inter, Kastriot Imeri del Servette, Adrien Tameze del Verona e Rolando Mandragora del Torino.