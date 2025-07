Secondo test amichevole ok. Corriere dello Sport: "Doppio Kean e la Fiorentina si diverte"

Se l’amichevole di giovedì a Grosseto ha avuto il marchio di Dzeko con due assist del bosniaco nei tre gol viola, su quella contro la Carrarese c’è la firma nitida di Moise Kean che ha messo a segno una doppietta, si legge sul Corriere dello Sport. Kean ci ha messo esattamente ventisette minuti per far male a una buona Carrarese, dopo averci provato due volte e colpito la traversa nella seconda sul cross di Dodo con un pregevole colpo di testa.

Con Richardson e Fazzini alle spalle di Kean nel 3-4-2-1 scelto in questa occasione da Pioli a favorire gli inserimenti centrali di Fagioli e Ndour e quelli laterali di Dodo e del succitato Gosens, era proprio l’ex Empoli a trovare il raddoppio però in azione viziata da fuorigioco. E allora ci ha pensato l’attaccante classe 2000 a fare il bis subito in apertura di ripresa, riprendendo una corta respinta di Bleve – che un attimo prima gli aveva respinto il tiro a colpo sicuro da tre metri - sul sinistro violento da fuori di Ndour: due a zero e neanche a dirlo grandi applausi per Kean.