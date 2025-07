Kean sempre protagonista. Tuttosport: "Tratta il rinnovo e continua a segnare"

Il protagonista in casa viola è sempre lui, Moise Kean. Mentre tratta con la società il rinnovo del contratto, il bomber continua a segnare: suoi i due gol (uno per tempo) con cui la Fiorentina ha battuto la Carrarese ieri sera nel terzo test estivo, il più probante finora in attesa di sfidare il Manchester United nella tournée inglese. Al contrario di quanto successo nel test di Grosseto, il tecnico ha schierato tanti titolari con Ndour e Fazzini (gol in fuorigioco) a supporto di Kean. Ancora assente Gudmundsson ma in Inghilterra si riprenderà la scena, si legge su Tuttosport.