Fiorentina, Pradè non molla la prese per Siwe. In attacco piace anche Volpato

vedi letture

Per quanto riguarda il mercato in entrata non si registra alcuna accelerata per il centrocampista, mentre secondo quanto si legge su La Nazione, in merito all'attaccante il direttore sportivo viola Daniele Pradè non molla la presa per Siwe del Guingamp. Si tratta per la punta, che costa circa 5 milioni. In attacco piace anche Volpato e per la fascia destra continua l'interesse per Zortea.