SANABRIA, Primo approccio per scambio con Kouame

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio c’è stato un primo approccio tra Fiorentina e Torino per intavolare uno scambio tra Christian Kouame e Antonio Sanabria. Il centravanti paraguaiano si trasferirebbe volentieri a Firenze, resta da capire cosa abbia in mente l'attaccante viola che comunque si trova bene in Toscana. Nei prossimi giorni continueranno i dialoghi tra Fiorentina e granata per cercare una soluzione che accontenti tutti: la partita di domenica casca a fagiolo in questo senso.