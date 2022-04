SALERNITANA, Adesso mister Nicola vuole osare

Come riportato da La Gazzetta dello Sport la mission della Salernitana e di Davide Nicola prosegue oggi all’ora di pranzo contro la Fiorentina. Con un teorico vantaggio: si torna a casa. E si rientra all’Arechi con l’entusiasmo generato da due clamorose vittorie esterne, a Genova contro la Samp e a Udine. Sei punti che hanno permesso ai granata di riprendere a sperare in una salvezza che fino a una settimana fa sembrava pura utopia. Il problema è che il club, rilevato con un blitz a fine anno da Danilo Iervolino, in casa non vince dal 2 ottobre quando superò il Genoa con un gol di Milan Djuric, l’uomo-boa bosniaco (4 reti finora) che oggi, scontata la squalifica, torna a disposizione del tecnico che ha riacceso l’entusiasmo in una città che sarà compatta e numerosa nel sostenere la squadra. Saranno in 22 mila contro i 600 tifosi viola che non vogliono perdere l’idea di tornare in Europa.