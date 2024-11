RUBINO, Dopo la Serie A possibile esordio in Conference

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica si concentra su Tommaso Rubino. Il classe 2006 tra tre giorni, il 10 novembre, compirà 18 anni. Dopo l'esordio in Serie A contro il Genoa, un bel regalo sarebbe il debutto anche in campo europeo. Figlio d'arte, il padre Raffaele è stato l’unico calciatore italiano a segnare almeno un gol con la stessa maglia, quella del Novara, in tutte le categorie dalla Serie C2 fino alla Serie A, Rubino è l'ultimo dei giovani viola ad affacciarsi in prima squadra.

Per il classe 2006 si tratta della seconda convocazione europea dopo San Gallo. Se in Svizzera Palladino lo aveva portato soprattutto per una questione numerica, a Cipro è probabile che, quantomeno a gara in corso, possa avere un'occasione. Rubino potrebbe essere inserito in una zona di campo, la trequarti, in cui la Fiorentina, dopo l'infortunio di Gudmundsson, è in emergenza. Da considerare che Adli non è al meglio e che Beltran e Bove, dopo aver giocato quasi sempre nell'ultimo periodo, potrebbero aver bisogno di riposo.