ROMERO, Già in campo contro la Fiorentina al Penzo?

Sabato l’accordo sull’ingaggio e sulla durata del contratto, ieri le visite mediche, oggi la firma. Sergio Romero è pronto per la sua nuova avventura col Venezia. L'ex portiere della Nazionale argentina, della Samp e, da ultimo, del Manchester United potrebbe essere disponibile per il posticipo di lunedì con la Fiorentina. Toccherà a Paolo Zanetti valutare le condizioni del 34enne, reduce dalle sei stagioni in Premier, ma l’ultima da spettatore. Il Venezia ha puntato su di lui per prevenire eventuali situazioni critiche con i portieri avendo l'ex viola Luca Lezzerini out con la lombosciatalgia, dopo essere rientrato a Udine con sei mesi di stop alle spalle per l’infortunio al crociato con il Pordenone e Niki Maenpaa, titolare nelle ultime 4 partite, costretto a fermarsi prima della trasferta di Udine per un fastidio alla schiena. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.