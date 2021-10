ROCIO, Borja vorrebbe salutare i tifosi al Franchi

Rocio Rodriguez, moglie di Borja Valero, ha rilasciato una lunga intervista a La Nazione, nella quale ha parlato di se stessa e di suo marito, Borja Valero, ex amatissimo a Firenze: "Quando l'ho conosciuto iniziavo a lavorare come giornalista sportiva. Il giorno in cui è diventato professionista ho smesso, non volevo creargli problemi". Un racconto che continua su temi personali: "Borja mi piacque subito a 19 anni perché il suo carattere era l'opposto del mio. So di essere una privilegiata, ma amo vivere Firenze: noi vogliamo essere persone comuni".

Tanti temi trattati tra cui anche gli inizi di carriera dello spagnolo: "Quando ha avuto il primo contratto a Maiorca la società non pagava gli stipendi e per vivere ci siamo dovuti far prestare dei soldi. In Inghilterra abbiamo vissuto il momento più difficile. Non conoscevo nessuno e poi persi un bambino durante la gravidanza. In quei momenti non trovi certo il sorriso pensando ai conti in banca. I nostri figli ci assomigliano: Alvaro è come il padre, Lucia è la mia fotocopia".

Infine, l'argomento del momento ovvero il trasferimento di Borja Valero al Lebowski: "Gli avversari, vedendolo danno tutto. Lui ci sente tantissimo. E si arrabbia con gli arbitri (ride, ndr). Ci piacciono i valori di questa società, tutto qui. Lui sognava di poter salutare e ringraziare i tifosi della Fiorentina al Franchi. Io spero ancora che ci venga offerta questa possibilità".