Robin Gosens, assist e gol: è lui l'attaccante aggiunto di Palladino

vedi letture

Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola ha concentrato la sua attenzione su Robin Gosens. L'esterno tedesco, non convocato da Julian Nagelsmann per la doppia sfida tra Italia e Germania di Nations League, è indispensabile per Palladino e la sua Fiorentina.

Non sarà più il Robin Gosens di Bergamo, quando tra il 2019 e il 2021 riuscì a segnare 20 gol in Serie A, ma con il ritorno di Palladino alla difesa a tre l'esterno teutonico, passato a a tutta fascia sulla sinistra, è diventato un fattore decisivo per i viola anche in zona gol. Nelle ultime tre gare da titolare ha partecipato a 4 reti, con 3 assist e un gol contro il Lecce. Con la Juventus cerca la quarta partita consecutiva da titolare con almeno un gol o assist, non c'è mai riuscito, neanche negli anni d'oro all'Atalanta. Al di là dei freddi numeri Gosens è da subito diventato un leader anche emotivo per la squadra di Palladino. È lui il primo a rincuorare un compagno che ha commesso un errore, ad arringare la folla, ad esultare per una chiusura difensiva.