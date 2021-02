ROBBIATI, Ricordo il mio gol, ultimo con Ranieri viola

L'ex viola Anselmo Robbiati è stato intervistato dal Secolo XIX in merito alla partita della Fiorentina contro il suo ex tecnico a Firenze Claudio Ranieri, con il quale segnò peraltro l'ultimo gol dell'esperienza di Sir Claudio in viola: "Ho segnato di destro, evento più unico che raro. Colpo di testa di Batistuta, respinta del portiere e mio gol di destro. Che spettacolo Marassi, era il massimo per me giocarci".

Lo chiamano ancora col soprannome 'Spadino'? "Sì (ride, ndr), quando passeggio per Firenze capita che i tifosi mi salutino così. Tutta colpa di quel soprannome di Stroppa al Monza duro a morire".

Mancano Robbiati in Serie A. "Me lo chiedo spesso anch'io, in fondo saltare l'uomo e creare superiorità è il primo presupposto per segnare e far divertire. Oggi è raro trovare giocatori di fantasia, forse fin da piccoli li abituano a un altro tipo di gioco. È un peccato".