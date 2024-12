RICHARDSON, Palladino lo sprona: serve uno step in più

Dopo la carota ci vuole anche un po’ di proverbiale bastone e Palladino, dopo il pari di Guimaraes, lo ha usato soprattutto per Richardson, autore di un brutto primo tempo, in cui è risultato spesso lento, superficiale e impacciato. Per questo il tecnico viola lo ha richiamato in panchina già all’intervallo, una scelta che però non è da intendersi come una bocciatura ma più che altro come una sveglia.

“Deve capire che alla Fiorentina serve di più”, ha detto l’allenatore dopo la partita, un monito che serve a ricordare a lui e ai compagni che con Bove ai box adesso servirà un impegno ancor più importante di quello avuto finora. Lo scrive La Nazione.