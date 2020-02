RIBERY, Tempi ancora lunghi ma lavora sul campo

Come spiega questa mattina La Nazione, sarà un conto alla rovescia ancora piuttosto lungo e tormentato quello con il quale Franck Ribery dovrà battagliare prima del definitivo ritorno in campo. Nessuna complicazione sulla sua tabella di marcia verso il recupero dopo l’operazione di metà dicembre ma solo una normale precauzione, mai sufficiente a maggior ragione quando si ha a che fare con la caviglia di un fuoriclasse che il prossimo aprile avrà trentasette primavere sulle spalle. Il francese da qualche giorno sta lavorando sul campo (senza però alcun contatto con il pallone) e chi in questi giorni è stato a stretto contatto con Ribery racconta di una persona molto motivata nel voler tornare al top della forma il prima possibile ma ancora alle prese con una camminata non troppo fluida (cosa logica quando per quasi due mesi si è stati alle prese con tutore e stampelle).