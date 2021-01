RIBERY, Con la sua rabbia ritrova l'orgoglio antico

La Nazione ricorda che alla vigilia della sfida di ieri sera il tecnico Cesare Prandelli aveva concentrato molte pressioni su un già teso Franck Ribery, dichiarando che col Crotone sarebbe stato il francese a far vincere i viola. E in effetti l'assist di prima per il raddoppio di Dusan Vlahovic è riemerso dal repertorio sontuoso dell'ex Bayern: "Merito suo, merito suo", ha mimato il serbo. Perché, nel bene o nel male, Ribery è il simbolo di questa stagione mai decollata, di una squadra che non è da discount. E neanche gli sguardi torbidi del classe '83 dopo gli errori dei compagni: per fortuna, si - legge - che si arrabbia ancora...