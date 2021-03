RIBERY, Che scatto con Iachini: vuol dare serenità

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina dedica spazio alla figura di Frack Ribery, che si sta preparando per il rush finale di stagione dove conta ancora una volta - come un anno fa - di essere decisivo. Oltre ad allenarsi da casa e a stare in collegamento costante con il figlio Seif (in Germania), il pensiero del francese è rivolto a come regalare alla Fiorentina il prima possibile una zona tranquilla in classifica: poi ci saranno tanti discorsi sul futuro ma adesso la priorità è il presente e quindi la trasfera di Genova di sabato, che sarà la prima dello Iachini-bis. Beppe punta forte sul “suo” Franck che lo ha riaccolto col il sorriso e con un bel messaggio di bentornato. Il francese non vede l’ora di trasformare la parole in fatti.