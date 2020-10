RIBERY, Apparso frustrato e nervoso: la situazione

Come sottolinea il Corriere Fiorentino, ci sono dei giocatori che contano di più rispetto agli altri. In casa viola il ruolo di leader se l'è preso Franck Ribery: da lui, nel bene o nel male, dipende quasi tutto. A Spezia ha giocato una delle sue ultime partite, ma a far rumore non è stata la prestazione, bensì l'atteggiamento. Lo si è visto sbracciare, lamentarsi con più di un compagno per un passaggio sbagliato o mancato, insistere meno del solito nella giocata come se ad un certo punto si fosse arreso. Ribery è apparso nervoso, quasi frustrato, uno stato d'animo che per la verità pare accompagnarlo da tempo, scrive il quotidiano, anche se pubblicamente non si è mai lasciato andare.

Una cosa è certa: FR7 si sente pienamente coinvolto nel progetto e vuole vincere a tutti i costi la sfida Fiorentina. Però sperava in qualcosa di più a gennaio, qualche giocatore più pronto da subito. In più ci si sono messe di mezzo anche le questioni private, con la moglie che ha scelto di restare in Germania a differenza dell'anno scorso. Un elemento in più da valutare quando a giugno dovrà decidere se rinnovare o far scadere il contratto.