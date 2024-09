RETEGUI, Atalanta? Non vedevo l'ora: voglio fare tanti gol

FirenzeViola.it

L’attaccante dell’Atalanta, Mateo Retegui, ha parlato a L’Eco di Bergamo della sua nuova avventura in nerazzurro: "Mi è stato detto di prepararmi subito per andare a Milano a fare le visite mediche. Tutto è successo così velocemente, ma sono davvero felice di essere qui. Voglio dare il massimo per questa squadra, sia in campionato che in Champions. Non vedevo l'ora di sistemarmi qui. Mi piace essere circondato dalle persone care e presto la mia famiglia sarà al mio fianco. Nazionale? Abbiamo fatto due ottime partite, specialmente quella contro la Francia. È stato un grande passo per ricostruire la fiducia dopo l’Europeo.

Dobbiamo continuare a lavorare con umiltà. La stagione? Voglio giocare, e se rimango fuori, sarò sempre pronto a sostenere i miei compagni. Ma, naturalmente, il mio obiettivo è fare gol. Abbiamo un'ottima squadra e sono certo che faremo grandi cose. Voglio vivere appieno questa esperienza e fare del mio meglio per contribuire ai successi del club".