REPUBBLICA, Se Chiesa parte, tutto su Belotti

Comincia una settimana importante per il calcio italiano e per la Fiorentina, scrive stamani l'edizione di Repubblica. In attesa di capire come e quando si tornerà a giocare, la società viola comincia ad essere già molto attiva sul mercato. A prescidendere da tutto, l'idea di Commisso è trovare un numero 10, e il preferito ad oggi resta Paquetà. Molto del mercato - sottolinea il quotidiano - dipenderà dal futuro di Federico Chiesa, perché può succedere di tutto. Se il 25 viola decidesse di andare via il prossimo mercato, la Fiorentina andrebbe alla ricerca di una punta. L'identikit è quello di Belotti, il cui costo in questa stagione è diventato molto più abbordabile. Il contratto dell'attaccante del Torino scade nel 2022 e anche se lui si trova bene in granata, sta valutando la possibilità di alzare l'asticella e passare in viola.