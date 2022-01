REPUBBLICA, Sballottati tra dubbi e rimpianti

"Sballottati tra dubbi e rimpianti", scrive Giuseppe Calabrese su Repubblica in merito alla cessione di Vlahovic alla Fiorentina: "Non doveva finire cosi. Che Vlahovic volesse andare via era chiaro da molto tempo. Che la Fiorentina lo volesse vendere a gennaio sinceramente no, e Commisso si è preso un bel rischio. Qui non c'entra di chi sia la colpa, non ci interessa. E i discorsi sulla riconoscenza ci fanno sorridere. Qui è in gioco il futuro della Fiorentina, il suo progetto tecnico, le sue ambizioni. Questo per i viola è l'anno del ritorno in Europa e la classifica dice che la strada è quella giusta. Privarsi di Vlahovic per Cabral o chiunque altro è un azzardo. Per 75 milioni si baratta una certezza con una scommessa e nessuno può essere sicuro del risultato. Magari chi arriva è pure più forte di Vlahovic, ma i numeri dicono che finora il serbo ha segnato la metà dei gol della Fiorentina e senza di lui (vedi Cagliari) la squadra perde".