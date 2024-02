REPUBBLICA, Sarebbe un errore mandare via Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Stefano Cappellini sulle pagine dell'edizione di Firenze di Repubblica parla della partita contro la Lazio come del modo migliore per scacciare via il "Blue Monday", il giorno più triste della settimana: "Un altro sbaglio e per la Fiorentina rischia di andare tutto a ramengo: l’umore, l’autostima e forse anche la classifica. Io mi affiderei al buon Italiano, che in questi anni ha sempre saputo uscire dall’angolo, alla faccia di chi gli ha addossato le colpe degli stenti di queste settimane.

Non che Italiano le abbia azzeccate tutte (e chi, del resto?), però prima di rimproverargli di non aver saputo trovare le migliori risposte all’emergenza - continua Cappellini - bisognerebbe chiedersi chi e come l’ha creata, l’emergenza. Non certo il mister. Sul quale comincia a esserci più d’un dubbio che resti anche l’anno prossimo. Se ne andasse o, peggio, fosse di fatto accompagnato alla porta sfruttando la scadenza contrattuale, sarebbe un problema, anzi un errore". Il perché può essere ritrovato anche nel paragone con l'Atalanta, costruita sul proprio allenatore.