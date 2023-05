REPUBBLICA, Quel popolo in festa che merita l’Europa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scritto da La Repubblica (Firenze) l’epilogo della serata dell'Olimpico è stato amaro, ma il resto no. Una comunità intera ha riassaporato il sapore di una finale e si è scoperta felice e fiera nonostante il risultato. Si tifa Fiorentina anche per questo, e del resto se avessimo dovuto scegliere sulla base delle chance di vittoria seguiremmo altri colori. La società, che ha il merito di aver costruito un gruppo capace di centrare due finali in una stagione, dovrebbe aver chiaro che quello è il vero grande patrimonio del club. Per carità, il Viola Park, lo stadio nuovo o rifatto, tutte cose necessarie, ma il motore di tutto sta lì, mi perdonerete la retorica comunque sincera, in quella folla di cuori prima speranzosi e poi affranti, in quel popolo che a fine partita ha cantato come se avesse vinto, perché in effetti ha vinto. Abbiamo già la certezza di vivere subito un’altra serata come quella di Roma e non capita spesso di avere un doppio colpo in canna quando il primo è partito a salve. Prima però c’è la Roma e la partita con l’Udinese dimostra che far bene in campionato tiene alta la concentrazione e aiuta a vincere anche in Europa. Non tornarci l’anno prossimo sarebbe un’ingiustizia che non meritiamo.