REPUBBLICA, Quanto costa giocare senza Ribery

Ampio risalto ai postumi dell'infortunio di Franck Ribery sulle pagine odierne de La Repubblica (edizione di Firenze). Come analizza il quotidiano, che prende le mosse dalle parole di Rocco Commisso rilasciate a ESPN («Ribery viene pagato da noi 6 milioni all’anno e può anche starci che giochi solo metà stagione o che Tachtsidis non venga espulso ma il fatto è che per noi quell’episodio è stato un danno patrimoniale da quasi 3 milioni») il danno per i tanti mesi di stop dell'ex Bayern Monaco sono soprattutto di natura economica. Senza parlare della questione tecnica. Senza Ribery, per la Fiorentina, è stato tutto più complicato: questione di mentalità, come quella apportata da Ibrahimovic (per fare un esempio) al Milan. Giocare col francese, infatti, spinge ogni compagno a dare qualcosa in più. Con Ribery in campo, poi, Iachini potrà pensare anche a dare forma al tridente: il francese da una parte, Chiesa dall’altra e uno tra Vlahovic e Cutrone come terminale d’attacco.