REPUBBLICA, L'estate di Amrabat e il futuro in bilico

Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica (Firenze) la lunga e strana estate di Sofyan Amrabat tra riabilitazione post operazione, una stagione tutt’altro che esaltante da riscattare, un tecnico ( Vincenzo Italiano) che dovrà ancora vederlo all’opera sul campo e quei rumors di mercato che probabilmente proseguiranno fino al termine della sessione estiva. A lungo è stato l’acquisto più costoso della gestione Rocco Commisso ( sorpassato questa estate da Nicolas Gonzalez), espressamente voluto dal presidente che l’aveva indicato ai suoi dirigenti che poi, nel gennaio di un anno e mezzo fa, hanno esaudito il suo desiderio prelevandolo dal Verona per 20 milioni di euro. La prima stagione con la Fiorentina, sotto la guida prima di Iachini, poi di Prandelli e nuovamente di Iachini, è stata altalenante. Alla fine si contano 31 presenze, una contusione alla schiena e l’operazione di due settimane fa per risolvere un problema di pubalgia. L’intervento in una clinica francese è andato bene e il giocatore marocchino, adesso, si trova in Olanda per svolgere un percorso di riabilitazione che dovrebbe riportarlo in campo per l’inizio del campionato.