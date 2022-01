REPUBBLICA, Il caso di Vlahovic ora è in ristagno

Zero. Un numero intorno al quale sta girando il caso Dusan Vlahovic. Zero. Come le offerte che sono arrivate alla Fiorentina dal quartier generale della Juventus. Zero, come le risposte che l’attaccante serbo fin qui ha dato alla proprietà viola e al direttore generale Joe Barone sul suo futuro. Zero, come la comunicazione che c’è tra Fiorentina e International Sport Office. La procura di Vlahovic alla quale fa capo l’agente Darko Ristic, che stacca il telefono, visualizza ma non risponde, e nel frattempo gioca al rialzo sulle commissioni con l’Arsenal di turno e tesse la tela dei prossimi mesi.

« Alla Fiorentina non è arrivata nessuna offerta, posso confermarlo. Ci sono conversazioni con squadre all’estero ma si balla in tre, non in uno», ha detto Barone ai microfoni del TgR Toscana. Il riferimento è all’Arsenal ma non solo. Le società interessate a Vlahovic anche a gennaio esistono, eccome. Anche disposte a offrire qualcosa come 70 milioni di euro alla Fiorentina e a riempire di milioni sonanti il giocatore con contratti incredibili. Eppure la strategia del procuratore del serbo è un’altra: spingersi oltre, andare avanti almeno fino a giugno quando probabilmente arriverà il club di gradimento per l’agente e per il giocatore. Quale che sia, ancora non è dato sapere.