REPUBBLICA, FR7 a piccole dosi per essere al top

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) questa mattina ci si concentra molto su Franck Ribery e sul percorso di riavvicinamento del campione francese al ritorno in campo, con la ripresa sempre più vicina del campionato: l'ex Bayern è pronto per il gran finale ma il suo rientro sarà graduale anche se sappresenterà per Iachini un’arma in più in vista delle ultime 12 partite di campionato. Da qualche giorno Franck è rientrato in gruppo e questo è un altro segnale forte, anche se il suo percorso di inserimento sarà progressivo. Ribery ha disputato la sua ultima partita il 30 novembre, 45 minuti prima di una lunga assenza, caratterizzata dall’operazione alla caviglia a dicembre. Franck ha lavorato sodo in questi mesi per tornare il prima possibile, la sosta per l’emergenza Coronavirus ha però allungato inevitabilmente i tempi. Ora però la situazione è cambiata e gli allenamenti quotidiani con i compagni lo stanno aiutando a riprendere la forma migliore. Servirà ancora qualche settimana prima che possa essere al top della condizione.