REPUBBLICA, Cutrone in pole, Petagna l'alternativa

Punto di mercato a tutto tondo, sulle pagine dell'edizione fiorentina di Repubblica, a proposito della Fiorentina. In primis la società viola lavora sull'attaccante, e in questo momento c'è Patrick Cutrone in pole position. L'attaccante del Wolverhampton ha già detto sì all'idea di tornare in Italia, e le due società lavorano per chiudere con un prestito con diritto di riscatto. Gli inglesi chiedono un totale di circa 20 milioni, anche se la dirigenza viola vorrebbe provare a calare un po'. L'alternativa si chiama Andrea Petagna, ma per far vacillare la SPAL è necessaria una proposta da almeno 15 milioni. Con l'arrivo di una punta centrale, poi, partirebbe Pedro: per lui mercato in Europa, si è aggiunto il Besiktas, ma soprattutto nel suo Brasile, dove lo vogliono Flamengo, Gremio e Palmeiras.