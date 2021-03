REPUBBLICA, 5 anni senza coppe. Il sapore perduto

Sulle pagine di Repubblica Stefano Cappellini scrive il suo commento sul momento della Fiorentina. "L a prossima sarà la quinta stagione consecutiva senza qualificazione alle coppe. Mai da quando esistono le grandi competizioni continentali era accaduto che la Viola fosse così a lungo assente dal palcoscenico europeo. [...] Ogni energia dovrebbe essere investita su questo obiettivo, perché nessuno di noi è diventato tifoso viola per arricchire la bacheca di trofei, però abbiamo toccato un livello che svilisce la nostra storia e il nostro ruolo nel calcio italiano ed europeo. Di questo il club deve essere consapevole quando comunica con media e tifosi, altrimenti Commisso rischia di ripetere l’errore commesso inizialmente dai Della Valle, quando pareva che non ci fosse storia prima del 2002 e alle pareti della sede c’erano le foto della trasferta a Gualdo Tadino ma non quelle di Batistuta, Antognoni e Hamrin. Abbassare la tensione è un obbligo e deve cominciare il club, in tutti modi possibili, partendo dall’ammissione di quello che non ha funzionato e della triste realtà delle cose". L'editoriale si conclude dicendo che domani con il Milan è la prima occasione per cominciare a risalire.