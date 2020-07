RENZI, Per lo stadio ho fatto la 'mossa del cavallo'

Sulle pagine de La Nazione l'ex sindaco di Firenze oggi senatore Matteo Renzi spiega le sue mosse per portare avanti la battaglia in merito alla questione stadi in Italia. "In Senato ho fatto ’la mossa del cavallo’" - spiega. Se il mio emendamento verrà approvato, per riammodernare gli stadi basterà il parere positivo dei Comuni. E questo si decide subito, tra un mese. O sì o no, ma chi si oppone ci dovrà spiegare perché non vuole sviluppo e lavoro. Il concetto è semplice. Con questo emendamento possiamo spazzare via le chiacchiere e passare ai fatti. Chiediamo di approvare un veicolo normativo che permetta a chi oggi vuol intervenire su un impianto sportivo, e quindi non parlo solo di Firenze, di poterlo fare senza il parere della Soprintendenza. Ma questo può essere un punto di forza anche per altre opere. Dico solo che una Soprintendenza può bloccarmi su Raffaello o su Leonardo, ma non può frenare lo sviluppo di una società professionistica. I tempi? Fine agosto: prendere o lascare".

Sul centro sportivo Renzi poi aggiunge: "E’ un progetto bellissimo e Casini è stato bravo e veloce. Trovo le osservazioni della Soprintenza sorprendenti, anche perché arrivate all’ultimo minuto".