Tra la corte del Napoli e l'offerta araba, Kean riflette: non ha ancora preso una decisione

Anche il Corriere dello Sport si occupa della situazione legata a Moise Kean, ribadendo in primis che la volontà dell'attaccante non è ancora definita. Nei giorni scorsi il centravanti della Fiorentina ha eliminato tutti i contenuti che aveva sul profilo Instagram (da capire se per motivi calcistici, musicali o altro ancora) e vive un momento di profonda riflessione, dove deve prendere con cura la scelta migliore per la sua carriera. A tal proposito, dalle ultime ore è forte nei suoi confronti un interesse del Napoli, in contatto costante col procuratore visti i problemi nell'arrivare a Lucca e Nunez.

Ad oggi però - precisa il Corriere - l’unico club che ha fatto una proposta concreta al calciatore è l’Al-Qadsiah: quindici milioni di euro per tre anni. Gli arabi sono in attesa di capire cosa intenda fare il classe 2000. Su di lui c’è anche il Manchester United, seppure i Red Devils non abbiano ancora avanzato un’offerta. Gli inglesi rimangono alla finestra, informandosi via via sulla situazione del calciatore.