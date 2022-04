REBIC, Ora è un caso per il Milan. Futuro in bilico

"Milan, Rebic è ormai un caso. Separato in casa, futuro in bilico" scrive il Corriere dello Sport. Ante Rebic ha saltato l'ultima gara per un problemino fisico ma a far discutere è l'annata del giocatore croato. "A Milanello, infatti, si sta notando un giocatore che si sta sempre più chiudendo in sé stesso e che non sta reagendo. Il suo contributo in stagione è stato vicino allo zero".

Qualcuno dice che il giocatore non sia soddisfatto dell'impiego, che avrebbe voluto giocare di più e di conseguenza abbia perso un pizzico di voglia. L'annata di Rebic è stata caratterizzata da tanti guai fisici (16 gare saltate) ma ormai sembra vivere quasi da separato in casa. a questo punto, il suo futuro in rossonero non può che essere messo in discussione.