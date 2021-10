RAZZISMO, Nardella lavora all'incontro tra Koulibaly e...

Nel trattare il tema dell'accoglienza del Franchi a Dusan Vlahovic, la Nazione ha anche dedicato una parte dell'articolo sui viola per tornare sul grande tema emerso in occasione dell'ultima gara giocata nello stadio di Firenze, ovvero l'episodio di razzismo che ha coinvolto il calciatore del Napoli Kalidou Koulibaly ed uno spettatore, reo di averlo insultato con epiteti razzisti. In merito è intervenuto il sindaco di Firenze Dario Nardella, che sul possibile incontro tra il tifoso e Koulibaly si è detto entusiasta e ha garantito che già dei primi contatti sono stati allacciati per organizzarlo: "Siamo in contatto con il legale del tifoso viola, vogliamo organizzare questo dialogo e confido nella possibilità di riuscirci. Sarebbe importante per la tifoseria fiorentina, nota per la sua correttezza, ma anche per tutto il calcio"stiamo e di quanto questo incontro potrebbe essere importante per il calcio italiano" ha detto il primo cittadino di Firenze. L'idea sarebbe quella di far svolgere il confronto in una scuola, in modo da trasformare il brutto episodio di qualche settimana fa in una lezione di educazione civica per i più giovani.