QUI VIOLA, Igor al posto di Pezzella. Castro dal 1'

Come scrive La Nazione, non si è fermato un istante ieri Vincenzo Italiano in occasione della partitella di allenamento con la Sangiovannese: la sua attenzione è per la sfida con la Roma. C'è da capire chi erediterà la posizione di Pezzella, con Igor che sembra il candidato principale in vista dell'Olimpico. Le mezzali a centrocampo saranno Bonaventura e Castrovilli. La squadra partirà domani per la capitale, dove troverà il presidente Rocco Commisso, che domenica sarà allo stadio.