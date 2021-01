QUI VIOLA, A Torino probabile bis degli 11 anti-Crotone

Continuano le sedute al centro sportivo sotto gli occhi di Rocco Commisso e il Corriere dello Sport fa il punto sulle probabili scelte di Prandelli in vista della partita contro il Torino di Nicola. Quasi certamente il tecnico viola confermerà quanto visto contro il Crotone, con Ribery in appoggio a Vlahovic ed Amrabat in posizione di regista adattato con Bonaventura e Castrovilli interni di centrocampo. Tutte soluzioni che hanno trovato seguito nella partitella a chiudere l'allenamento di ieri.