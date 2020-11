PULGAR, Pronto a tornare in regia. Libera Amrabat

In questa stagione ha giocato solo 90 minuti contro il Padova a causa del problema covid che lo ha tenuto lontano dal campo per diverso tempo, ma ora Erick Pulgar è pronto per riprendersi il suo centrocampo. Dopo il debutto stagionale a Cesena contro lo Spezia, il cileno ha iniziato a collezionare minuti su minuti fino ad arrivare alla gara di domenica, quando dovrebbe tornare stabilmente in cabina di regia. Il suo rientro potrebbe quindi liberare Amrabat dalla responsabilità del centrocampo, permettendo al marocchino di spaziare nella zona i cui a Verona ha fatto faville stregando gli uomini di mercato della Fiorentina e non solo. Lo scrive La Nazione.