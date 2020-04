PULGAR, Busquets e Vidal gli idoli. Sinisa e Iachini...

La Gazzetta dello Sport oggi offre un'intervista ad Erick Pulgar, centrocampista della Fiorentina. Il cileno ex Bologna racconta prima i suoi idoli ("Busquets e Vidal") e annuncia: "Presto vedrete il vero Pulgar anche in maglia viola". Poi spiega il suo rapporto con gli allenatori, Mihajlovic - che lo ha costretto ad allenarsi ogni giorno 20-30 minuti sui calci piazzati - e Iachini: "Il mister è un guerriero, un combattente. Vuole che lavoriamo sempre al massimo e che non molliamo fino all'ultimo secondo. Pure in allenamento". Infine le ambizioni per il futuro: "Con qualche piccolo innesto possiamo toglierci grandi soddisfazioni".