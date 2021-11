PRIMAVERA, Domani con il Genoa: Lucchesi è ok

Torna in campo domani pomeriggio alle 15 la Fiorentina Primavera: i baby di Aquilani, reduci dalla sconfitta per 2-0 nel derby contro l’Empoli ma ancora in piena zona playoff, ospiteranno al Bozzi il Genoa che si trova a tre punti di distanza dai viola ma è reduce da tre ko consecutivi. Come sottolinea questa mattina La Nazione, buone notizie per il tecnico: il difensore centrale Lucchesi è tornato ad allenarsi ed è dunque disponibile per la partita contro i rossoblù, alla quale dovrebbe assistere dalla tribuna anche il presidente Rocco Commisso. La gara sarà trasmessa sull’app di Sportitalia.