PRIMAVERA, Altra stecca: l'attacco stavolta resta a secco

Sulle pagine odierne de La Nazione trova spazio un punto sul momento della Fiorentina Primavera, che ieri è andata ancora ko (contro l'Inter, per 2-0) in casa e ha perso la testa della classifica. Come evidenzia il quotidiano, continuano gli alti e bassi della squadra di Galloppa che con ieri ha perso anche il primo posto, distante adesso un punto. A decidere la sfida del Viola Park è stata una rete dalla distanza del neo entrato Spinaccè e il bis di Re Cecconi.

Un punteggio troppo severo per la squadra viola, che dopo un primo tempo anonimo in avvio di ripresa aveva sfiorato più volte il vantaggio ma che ha dimostrato ancora una volta di essere una formazione senza mezze misure - in stagione non è ancora mai arrivato un pareggio - e troppo spesso vittima di cali di tensione al culmine di momenti positivi. Male stavolta l’attacco, che per la prima volta in stagione è rimasto a secco.