PRANDELLI, Il Milan è troppo dipendente da Leao

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha analizzato il derby vinto ieri dall'Inter con un clamoroso 5-1 ai danni del Milan.

Era difficile aspettarsi una differenza così.

"Diciamo pure impossibile. Ma l’Inter mi ha dato un’impressione netta: una corazzata. Titolari e riserve danno lo stesso contributo: qualità, quantità, fisicità. E chiunque sia in campo, il gioco non cambia. Nessuna dipendenza da nessuno, al contrario del Milan".

Troppo dipendente da?

"Per quello che si è visto oggi, da Leao. Nel primo tempo il Milan ha avuto quasi il 70% di possesso palla ma ha concluso poco, ha permesso all’Inter di essere impietosa nei ribaltamenti di fronte e quell’essere teoricamente padrone del gioco in realtà ha finito per penalizzare Leao. Che nell’unica vera azione in profondità, con due tocchi è andato in porta. Quando fai tanto possesso, gli spazi si chiudono: puoi essere un campione quanto vuoi, ma se non c’è spazio...".